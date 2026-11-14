De Bruyne apre davvero all’addio al Napoli? Il “vedremo cosa accadrà” accelera la pista PSV

Il quotidiano ricostruisce le ore successive alla gara del Belgio con la Turchia: la frase del belga sul PSV è stata letta come una netta accelerazione

L’edizione di oggi di Repubblica fa il punto sul futuro di Kevin De Bruyne e sul suo possibile addio a gennaio: “Una frase semplice ma che apre davvero alla possibilità di un addio anticipato. L’ha pronunciata Kevin De Bruyne al termine del match contro la Turchia”. Quel “vedremo cosa accadrà”, riferito all’interessamento del PSV Eindhoven già a gennaio, “è stato interpretato come una netta accelerazione, sia in Belgio che in Olanda”.

La moglie e la villa nel Limburgo, a 45 minuti da Eindhoven: l’intervista di settembre

In Belgio e in Olanda è stata ripescata anche un’intervista della moglie, rilasciata a settembre al magazine Nina, sulla voglia di tutta la famiglia di trasferirsi nella loro villa nella regione del Limburgo, “che guarda caso è a 45 minuti da Eindhoven”. De Bruyne, dal canto suo, non ha aggiunto altro alle poche parole pronunciate dopo la Turchia: è stato sostituito con una caviglia acciaccata (“Non sto bene, troppi viaggi”) e l’obiettivo è essere al meglio per il match di domani a Bruxelles contro l’Italia, decisivo per la qualificazione ai quarti di Nations League.

Le idee del Napoli sono chiare: KDB è un elemento importante del progetto

Le idee del club azzurro, scrive il quotidiano, “sono molto chiare: Kevin De Bruyne è considerato un elemento importante del progetto. E non serve neanche ribadirlo, basta dare un’occhiata alle scelte di Allegri”. Tuttavia, conclude Repubblica, l’avventura di KDB al Napoli “potrebbe anche terminare in anticipo: il giocatore sta prendendo seriamente in considerazione l’idea di avvicinarsi a casa scegliendo un campionato con meno pressioni ma comunque competitivo”.