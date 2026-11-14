Anguissa verso l’addio anticipato a gennaio: Manna valuta tre profili

Contratto in scadenza a giugno e rinnovo ormai naufragato: il Napoli si guarda intorno e preferirebbe incassare qualcosa anziché perdere il camerunese.

Frank Anguissa potrebbe lasciare il Napoli già a gennaio. Il contratto del centrocampista scade il prossimo giugno e le trattative per un possibile rinnovo sembrano ormai naufragate, con il club di De Laurentiis che si starebbe già guardando intorno per cercare l’erede del camerunese. Il divorzio potrebbe quindi essere anticipato alla sessione invernale: se fosse così, gli azzurri potrebbero ricavare comunque una somma, seppur non eccessiva, anziché perderlo a zero tra sei mesi.

I sostituti: Coulibaly e Camara del Monaco, Bakola del Sassuolo

Come si legge sul Corriere dello Sport, “in mediana, detto di KDB, può uscire Anguissa, che ha il contratto in scadenza a giugno. Il club ha già individuato potenziali sostituti. Due giocano in Ligue 1, nel Monaco: il preferito è Mamadou Coulibaly, prezzo 40 milioni. Ha la stessa età, 22 anni, Lamine Camara”.

Giovani, di prospettiva ma già pronti: il terzo nome è Darryl Bakola

Si tratta, scrive il quotidiano, di calciatori “giovani, di prospettiva ma già pronti, con qualità da incursori e grande fisicità”. Darryl Bakola (19) del Sassuolo è l’altro nome che intriga il ds del Napoli, “ma c’è concorrenza”.