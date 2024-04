Torna Kvara, ma servono nuove motivazioni: Calzona a Monza per un finale dignitoso

Evitare prestazioni come con l'Atalanta. E' l'obiettivo del Napoli da qui alla fine del campionato.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Evitare prestazioni come con l'Atalanta. E' l'obiettivo del Napoli da qui alla fine del campionato. Al di là di ogni discorso di classifica, la squadra di Francesco Calzona è alla ricerca di nuove motivazioni per chiudere in maniera dignitosa una stagione ad oggi fallimentare e l'avvicinamento alla gara col Monza è caratterizzato in primis da un lavoro mentale su una squadra sempre più smarrita. La visita di De Laurentiis di giovedì, parlando direttamente alla squadra a fine allenamento, ed il lungo avvicinamento di Francesco Calzona, sono finalizzati a trasmettere il messaggio che la stagione non è finita e ci sono ancora partite da onorare e possibilmente una piazzamento europeo - che sia Europa League o Conference League - da salvare per poter programmare in un certo modo la prossima stagione.

Buone notizie da Castel Volturno

Il tecnico del Napoli avrà l'organico al completo per la sfida al Monza. Ieri infatti sono arrivate buone notizie dal Konami Training Center: Ngonge e Kvaratskhelia hanno svolto tutta la seduta in gruppo e sono da considerare pienamente recuperati. Il primo si era fermato mercoledì per un trauma contusivo, ma immediatamente assorbito, mentre il georgiano ha smaltito la contrattura rimediata in nazionale che gli ha fatto saltare l'Atalanta e si riprenderà il posto a sinistra nel tridente con Osimhen e Politano (favorito proprio su Ngonge).

I dubbi di formazione

Nonostante l'ultima brutta prova, Calzona dovrebbe dare un'altra chance ai giocatori più rappresentativi e limitare le novità. Soliti ballottaggi a sinistra con Mario Rui ed Olivera ed in mediana anche Zielinski torna a sperare di spuntarla su Traoré, per il resto Politano, come detto, resta favorito su Ngonge, tra i pochi a salvarsi con l'Atalanta così come Rrahmani e Juan Jesus dovrebbero conservare il posto su Ostigard e Natan. Regolarmente titolare anche Di Lorenzo, nonostante le difficoltà. Calzona non cambia, anzi chiede una risposta ai giocatori più esperti.