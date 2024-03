Torna l'incubo dei rigoristi: un problema in più in vista del Barcellona

TuttoNapoli.net

Il Napoli ed i rigoristi: un problema di difficile risoluzione. Anche nell'anno magico dello scudetto, gli azzurri avevano faticato a trovare un calciatore affidabile al 100% dal dischetto. Sul Corriere dello Sport si analizza la questione, proiettandosi anche alla sfida col Barcellona che potrebbe anche decidersi alla lotteria dei rigori.

"Osimhen, in questa stagione, ha una per niente invidiabile media di due rigori sbagliati su quattro. Il cinquanta percento: a segno contro Sassuolo e Fiorentina; errori con il Bologna e per finire con la Juve. In un solo concetto: non è infallibile, no. Due su due invece, i calci di rigore segnati da Zielinski: contro il Real e l’Udinese. Ma Zielo non è in lista Champions e dunque, eventualmente, al Montjuic non potrebbe aiutare la squadra nel caso in cui la sfida con il Barça dovesse protrarsi fino ai rigori. Buona anche la resa di Politano, l’altro uomo della rosa maggiormente coinvolto dal dischetto: perfetto in campionato, a segno a Lecce e contro la Salernitana. Raspadori ci ha provato da ex nell’incrocio amarcord con il Sassuolo, all’andata, ma evidentemente Consigli ricordava bene i suoi trucchetti. Totale: il Napoli, in questa stagione, ha usufruito di nove rigore e ne ha realizzati sei.