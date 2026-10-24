Trasferta vietata ai residenti nel Lazio: settore ospiti quasi deserto al Maradona, il dato
TuttoNapoli.net
Settore ospiti quasi deserto per Napoli-Roma: appena 70 sostenitori giallorossi seguiranno la squadra di Gasperini al Maradona. Cancelli aperti dalle 15.30.
Saranno appena 70 i tifosi della Roma presenti oggi nel settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona per assistere alla sfida contro il Napoli. A riportare il dato è Il Romanista, che sottolinea come divieti e limitazioni abbiano fortemente condizionato la trasferta dei sostenitori giallorossi. A pesare è soprattutto l'impossibilità di acquistare i biglietti per i residenti nella Regione Lazio, in un contesto segnato ormai da tempo dalla forte rivalità tra le due tifoserie.
Napoli-Roma, cancelli del Maradona aperti dalle 15.30Il quotidiano romano scrive: "Divieti, limitazioni e un'accesa rivalità tra le due tifoserie che non rende la trasferta di Napoli così agevole per i supporters giallorossi. Saranno infatti solo in settanta (non residenti nel Lazio) presenti nel settore ospiti del Maradona". In vista della partita delle 18 è stata inoltre predisposta un'apertura anticipata dell'impianto: "Cancelli aperti a partire dalle 15.30 per consentire a tutti gli spettatori un ingresso senza alcuna criticità". Il settore riservato alla Roma sarà dunque praticamente vuoto per uno dei confronti più attesi della giornata di campionato.
autore
Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Rizzetta in conferenza: “Il calcio è nei nostri piani! Vogliamo arrivarci, con ADL o attraverso un'altra strada” di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
24 ott 2026 18:00
Serie A Enilive 2026-2027
Serie A Enilive 2026-2027
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: il nuovo devastante centravanti, gli imbarazzanti commenti su De Bruyne, la Mandrakata di Allegri e il record di Politano
Pierpaolo MatroneLiveAllegri in conferenza: "Anche oggi tanti tiri, in A 3° per xG! Per il campionato serve un mese. Su KDB..."
Antonio GaitoTuttonapoliBasta difendere Allegri: non esiste mercato o età media per giustificare un Napoli da metà classifica
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la spettrale parola ‘esonero’, l’abiura scioccante di Allegri, ADL in versione pensionato e l’esperimento sociale di Lucca
Fabio TarantinoTuttonapoliNeres, infortuni pesano e condizionano anche il Napoli: riflessioni sul futuro
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com