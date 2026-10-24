Trasferta vietata ai residenti nel Lazio: settore ospiti quasi deserto al Maradona, il dato

Trasferta vietata ai residenti nel Lazio: settore ospiti quasi deserto al Maradona, il datoTuttoNapoli.net
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Oggi alle 11:30Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone
Settore ospiti quasi deserto per Napoli-Roma: appena 70 sostenitori giallorossi seguiranno la squadra di Gasperini al Maradona. Cancelli aperti dalle 15.30.
Saranno appena 70 i tifosi della Roma presenti oggi nel settore ospiti dello stadio Diego Armando Maradona per assistere alla sfida contro il Napoli. A riportare il dato è Il Romanista, che sottolinea come divieti e limitazioni abbiano fortemente condizionato la trasferta dei sostenitori giallorossi. A pesare è soprattutto l'impossibilità di acquistare i biglietti per i residenti nella Regione Lazio, in un contesto segnato ormai da tempo dalla forte rivalità tra le due tifoserie.

Napoli-Roma, cancelli del Maradona aperti dalle 15.30

Il quotidiano romano scrive: "Divieti, limitazioni e un'accesa rivalità tra le due tifoserie che non rende la trasferta di Napoli così agevole per i supporters giallorossi. Saranno infatti solo in settanta (non residenti nel Lazio) presenti nel settore ospiti del Maradona". In vista della partita delle 18 è stata inoltre predisposta un'apertura anticipata dell'impianto: "Cancelli aperti a partire dalle 15.30 per consentire a tutti gli spettatori un ingresso senza alcuna criticità". Il settore riservato alla Roma sarà dunque praticamente vuoto per uno dei confronti più attesi della giornata di campionato.