Trasferta vietata ai residenti nel Lazio: settore ospiti quasi deserto al Maradona, il dato

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Oggi alle 11:30 Rassegna Stampa di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Settore ospiti quasi deserto per Napoli-Roma: appena 70 sostenitori giallorossi seguiranno la squadra di Gasperini al Maradona. Cancelli aperti dalle 15.30.