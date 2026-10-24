Da Roma: "Possiamo mandare a -10 l’anti-Inter! A Napoli da favoriti dopo una vita"

Il Romanista presenta Napoli-Roma sottolineando il momento delle due squadre: i giallorossi possono portarsi a +10 sugli azzurri e partono favoriti al Maradona.

Una partita che può già pesare parecchio sulla classifica. È così che Il Romanista presenta la trasferta della Roma al Maradona, sottolineando la possibilità per la squadra di Gasperini di allungare ulteriormente sul Napoli: "Una partita che può essere già decisiva, almeno se la Roma aggiungerà altri tre punti al divario già esistente (sette) con quella che da molti era considerata la vera anti-Inter della stagione". Il quotidiano romano evidenzia anche le numerose assenze: Buongiorno, Favasuli, David Neres e Alisson Santos per Allegri; Svilar, Koné, Dybala e Pellegrini per Gasperini.

Il Romanista: "Non accadeva dal 2009 che la Roma fosse favorita a Napoli"

C'è poi un dato che fotografa il diverso momento delle due squadre: "Nelle quote dei bookmakers, la Roma è indicata come favorita. La vittoria fuori casa, infatti, si gioca a 2,50 da quasi tutte le agenzie, mentre la vittoria del Napoli al momento è quotata mediamente 2,80". Una situazione che, secondo Il Romanista, non si verificava da moltissimo tempo: "E nel confronto questa è una bella novità: non accadeva dal 2009 che la Roma fosse favorita con i partenopei giocando a Napoli". I giallorossi, dunque, arrivano al Maradona con la possibilità di spingere a dieci punti il distacco dalla squadra indicata alla vigilia del campionato come una delle principali rivali dell'Inter.