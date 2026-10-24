Allegri vuole un Napoli più verticale contro la Roma: Milinkovic e De Bruyne dal 1'

Allegri insiste sulla soluzione vista contro il Bodø/Glimt: Lobotka verso un'altra panchina, De Bruyne confermato. Milinkovic scelto anche per i lanci lunghi.

La panchina di Stanislav Lobotka contro il Bodø/Glimt non è stata un episodio isolato. Massimiliano Allegri è pronto a ripetere la scelta anche oggi contro la Roma, confermando Kevin De Bruyne nel ruolo di regista del 4-3-3. Il tecnico dovrebbe riproporre in blocco il centrocampo che ha battuto 4-3 i norvegesi in Champions, così come il tridente offensivo. Una scelta orientata anche alla ricerca di un gioco più verticale contro la formazione di Gasperini. In quest'ottica si inserisce pure la presenza di Milinkovic-Savic tra i pali, con il portiere serbo capace di sfruttare i lanci lunghi per superare la pressione avversaria.

CorSport: "De Bruyne sarà l'uomo in più del Napoli"

Il Corriere dello Sport analizza così il piano di Allegri: "Max dovrà trovare soluzioni alternative con il suo nuovo 4-3-3 per metterla su piani differenti e creare difficoltà attaccando gli spazi con transizioni veloci e il fulmine Hojlund, a secco da sette partite. Non è un caso che in porta ci sarà Milinkovic-Savic, bravissimo in palleggio, ma tanto se non tutto dipenderà da come De Bruyne farà viaggiare pallone e squadra: Max gli affiderà la regia – fuori Lobotka – e sarà l'uomo in più del Napoli così come Malen, al rientro dopo la squalifica, sarà quello della Roma".