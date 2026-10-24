Gasperini blinda la Roma prima del Napoli: la mossa a Trigoria per non dare indizi
Massima concentrazione in casa Roma in vista della sfida di oggi contro il Napoli al Maradona. Gian Piero Gasperini ha scelto di isolare completamente la squadra durante la rifinitura di ieri, evitando qualsiasi possibile distrazione. A raccontare la vigilia giallorossa è il Corriere dello Sport: "Al Fulvio Bernardini ieri è scattato il protocollo del silenzio. Allenamento blindato, niente componenti esterni alla squadra e allo staff tecnico, nessuna foto né video. Gli addetti alla sicurezza sono rimasti all'esterno del centro sportivo per controllare che nessun curioso riuscisse a sbirciare la seduta".
Roma, partenza da Tiburtina per evitare assembramenti
La volontà di Gasperini di tenere alta la concentrazione ha riguardato anche l'organizzazione del viaggio verso Napoli. Il quotidiano racconta: "Anche la partenza verso la Campania è stata organizzata per evitare assembramenti: niente stazione Termini, tradizionale punto di riferimento per le trasferte napoletane, ma la più tranquilla Tiburtina". Una vigilia dunque completamente blindata per la Roma, con Gasperini che ha voluto proteggere squadra e preparazione tattica in ogni dettaglio prima del big match contro gli azzurri.
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