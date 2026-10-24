ADL preferisce un napoletano: sarà Aponte? Rumors su collaborazione per nuovo stadio

Il Fatto Quotidiano torna sulla possibile cessione del Napoli da parte di De Laurentiis: tra i nomi citati ci sono Matt Rizzetta e Diego Aponte.

"È giunta l'ora del cambio di mano?". È l'interrogativo posto da Il Fatto Quotidiano sul futuro del Napoli e sulla possibilità che Aurelio De Laurentiis, dopo 22 anni, possa valutare la cessione del club. La testata sottolinea le diverse dichiarazioni rilasciate recentemente dal presidente: "Chissà, Aurelio come sempre porta tutti sulle giostre con le sue dichiarazioni, da un lato dice che il Napoli è incedibile, dall'altro però che se poi arrivasse qualcuno in grado di ripagare 25 anni di sacrifici...". Tra i possibili scenari viene citato Matt Rizzetta, attraverso investitori e fondi come North Sixth Group e Underdog Global Partners.

Fatto Quotidiano: "Sarà Diego Aponte?"

L'altro nome indicato è quello di Diego Aponte: "Sarà Diego Aponte? Figlio di Gianluigi e patron di Msc, partner commerciale del Napoli da tempo e main sponsor azzurro dal 2023. I rumors parlano anche di un impegno di Msc nella costruzione del nuovo stadio che Adl vorrebbe per il Napoli". Resta poi il nodo della valutazione del club: "Quanto valgono oggi, ventidue anni dopo, quei 32 milioni? Difficile dirlo. Per gli analisti indipendenti una cifra che va dagli 800 milioni al miliardo, per Adl almeno due... e al tavolo, di poker come quello delle trattative, siede lui. Se vuole".