Tre piste per la mediana: il sogno resta sempre De Paul

Casting per il centrocampo in casa Napoli. Come spiega Il Corriere dello Sport, sarà il reparto centrale quello che dovrebbe vedere diverse novità sul calciomercato considerato l'addio di Bakayoko e la possibile partenza di Fabiàn: "Si va da Thorsby della Sampdoria a Zaccagni del Verona, una vecchia fiamma che ritorna, passando per De Paul dell’Udinese che costa almeno 40 milioni e sul quale ci sono Milan e Atletico Madrid.

Ognuno ha un proprio ruolo, oltre alle idee - che sono chiare - si va a caccia di opportunità. Zaccagni, ad esempio, era promesso sposo a gennaio, poi la pista s’è raffreddata ma non è in ghiaccio, perché l’interesse del Napoli ancora resiste"