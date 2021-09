"Tu resti qua!", l'influenza di Spalletti su Petagna: è già scoccata la scintilla

L'influenza di Luciano Spalletti su Andrea Petagna s'è fatta sentire. L'allenatore di Certaldo è stato decisivo per la sua permanenza, come scrive il Corriere dello Sport: "Non è un caso che Petagna, alla vigilia del Genoa di certo scontento per la panchina a dispetto della squalifica di Osimhen, dopo il gol sia corso ad abbracciare l'allenatore. Che poi gli ha detto: «Tu resti qua!». E l'indomani, a quarantotto ore dalla fine di un mercato che ormai lo dava pronto a firmare per la Samp o l'Atalanta, lui ha deciso di restare".