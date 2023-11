Tudor cambia modulo? Questo l'assetto usato dal croato nelle ultime esperienze

Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrano già lontanissimi non solo i giorni dello scudetto, ma pure quelli in cui De Laurentiis sosteneva di cercare il nuovo allenatore tra chi prediligeva il 4-3-3. Lo sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Presupposto non del tutto corretto, perché – come si è visto – le interpretazioni di un sistema di gioco contano più del sistema stesso, e infatti il 4-3-3 di Garcia è risultato molto differente da quello di Spalletti.

Con Igor Tudor, il Napoli si distanzia definitivamente da quell’impostazione tattica. Nelle sue ultime esperienze, l’allenatore croato si è infatti imposto con il 3-4-2-1. Ma forse, più dell’assetto, serve sottolineare i principi di gioco. E in questo senso il Napoli potrebbe in realtà riavvicinarsi alla squadra-scudetto".