Tuttojuve invoca le autorità: "Vietate trasferta ai napoletani e tutelate il civile pubblico torinese!"

I disordini durante Cagliari-Napoli hanno portato quest'oggi Tuttojuve.com, sito di riferimento dei tifosi bianconeri, a chiedere il divieto di trasferta per tutti i tifosi del Napoli. Di seguito un estratto dell'appello alle autorità: "Anche quanto avvenuto prima della gara è da censurare. I sostenitori del Napoli, infatti, si sono presentati al porto di Cagliari esponendo un maxi-striscione sul traghetto che li ha portati in Sardegna: “A caccia di pecore”, recitava il messaggio.

Insomma uno scenario purtroppo non nuovo quello raccontato dai media sardi. E lo sanno benissimo anche in casa Juventus, che hanno più volte dovuto fare i conti con gli atti violenti di una parte della tifoseria napoletana, arrivata addirittura in passato a distruggere il settore ospiti dell'Allianz Stadium o a mandare in frantumi il vetro del pullman bianconero a seguito di una sassaiola. Gli episodi analoghi non si contano più

Di fronte ai gravi fatti di Cagliari, l'auspicio è che in settimana si muovano gli organi competenti per individuare i responsabili degli ultimi deprecabili atti di violenza e per vietare la trasferta dei tifosi napoletani o pseudo tali, all'Allianz Stadium. Quella di sabato 21 settembre è indubbiamente una gara ad altissimo rischio e non certo per colpa del civilissimo pubblico torinese, che deve essere assolutamente tutelato".