Tuttosport - Giuntoli proverà a piazzare Ghoulam, bloccata la cessione di Hysaj

Arriverà un esterno mancino a gennaio? L'edizione odierna di Tuttosport definisce spinosa la questione legata al reperimento di un altro esterno sinistro, con Ghoulam che non è stato convocato nemmeno per la partita contro l’Inter e che non gioca da tre mesi. Il quotidiano spiega che Giuntoli proverà a trovare una sistemazione all'algerino ma che non sarà facile trovare acquirenti, così il Napoli ha congelato l’ipotesi di privarsi di Hysaj a stagione in corso.