Tuttosport - Osimhen, valutazione alle stelle: Lille spara altissimo, accordo ancora da trovare

La possibilità che Milik possa lasciare Napoli a fine stagione si fa sempre più concreta ecco perché nelle ultime ore si è parlato tanto di Victor Osimhen, attaccante nigeriano classe ‘98 in forza al Lille. Si parla del nuovo possibile bomber del Napoli sull'edizione odierna di Tuttosport, che dedica spazio alle voci della trattativa tra il club azzurro e quello transalpino.

"L’interesse del Napoli per Osimhen è reale, al pari della concorrenza che fa lievitare il prezzo dell’attaccante rivelazione della Ligue 1 (valutato intorno ai 60 milioni) con cui deve fare conti il club azzurro. Il capitolo non è chiuso, ma di certo non è stata trovata la quadra" spiega il quotidiano.