Tuttosport - Torino, 12 giorni per preparare la gara contro i 4 del Napoli: fai valere la freschezza

Una trasferta a Napoli non è di sicuro la gara più indicata per interrompere una striscia di sei sconfitte, compresa la Coppa Italia, scrive il quotidiano Tuttosport sul momento del Torino che a causa dello stop per il Coronavirus ha avuto ben 12 giorni per preparare la gara del San Paolo contro i soli 4 dei partenopei, reduce dalla sfida impegnativa al Barcellona. Una differenza di freschezza che il Torino avrà l'obbligo di mettere in mostra, anche per evidenziare il lavoro su una condizione atletica scadente denunciata anche dal neo-allenatore.