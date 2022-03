Udinese argentina al Maradona, Messaggero Veneto: "Pronto lo scherzetto al Napoli"

Ecco un'Udinese argentina al Maradona per fare lo scherzetto al Napoli, titola il Messaggero Veneto

Ecco un'Udinese argentina al Maradona per fare lo scherzetto al Napoli, titola il Messaggero Veneto che presenta la partita degli argentini Molina e Pereyra a Fuorigrotta. Ma qual è l'obiettivo dei friulani? "Ma è ancora la permanenza nella categoria l'obiettivo dell'Udinese? Detto che la squadra nelle ultime tre gare ha fatto un salto di qualità, il rischio è che fino a quando non si recupereranno le gare con Salernitana e Fiorentina, sarà impossibile dare una risposta al quesito. Certo, un altro risultato positivo oggi a Napoli, certificherebbe che l'Udinese ha fatto un altro step in avanti. Magari non per puntare al decimo posto (il Sassuolo vola anche senza De Zerbi), ma per scalare due-tre posizioni sì".