"Un danno di immagine oltre che economico, di cui tutti devono sentirsi responsabili": a Cagliari l'ennesimo disastro

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello sport sul sanguinoso pareggio di Cagliari

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro passo falso, altri due punti buttati: la Champions è più che utopia, ma adesso si rischia seriamente di perdere qualunque treno che porti in Europa nella prossima stagione. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello sport sul sanguinoso pareggio di Cagliari: "Un danno di immagine oltre che economico, di cui tutti devono sentirsi responsabili.

«l problema non è fisico ma mentale – ha confermato Francesco Calzona, terzo allenatore dei campioni d’Italia quest’anno -. Lo abbiamo dimostrato col Barça e anche stavolta, non abbiamo avuto cali. L’unica cosa che posso contestare alla squadra è la gestione della partita. Era una gara particolare, con vento e erba alta, ma conoscevamo come gioca l’avversario e bisognava calarsi prima nella loro dimensione» ha provato a spiegare il tecnico.