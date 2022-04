Un obiettivo e un sogno per il suo ultimo mese napoletano: Insigne punta Hamsik

Il sogno Scudetto e un ultimo primato, Lorenzo Insigne non molla prima di andarsene. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno

Il sogno Scudetto e un ultimo primato, Lorenzo Insigne non molla prima di andarsene. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Insigne è all’ultimo mese della sua avventura napoletana, non vuole consegnare ai napoletani la «cartolina» del capitano che molla prima del triplice fischio. Le speranze passano anche per la sua qualità, l’ambizione di lasciare altre tracce nella storia. La medaglia d’argento della classifica dei marcatori all time del Napoli è ad un passo, Lorenzo è a un gol da Hamsik".