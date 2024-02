Un uomo in più per Mazzarri dalla panchina: da oggetto misterioso a risorsa

Jesper Lindstrom sta acquisendo finalmente la familiarità necessaria con il nuovo habitat e a beneficiarne è tutto il Napoli.

Il crescendo è innegabile: Jesper Lindstrom sta acquisendo finalmente la familiarità necessaria con il nuovo habitat e a beneficiarne è tutto il Napoli. Sulla Gazzetta dello Sport si analizza il momento dell'esterno danese: "La sua considerazione agli occhi dell’allenatore è radicalmente cambiata. Walter Mazzarri adesso sa di poter contare su un’arma temibile in uscita dalla panchina, capace di dare quel grado di imprevedibilità alla fase offensiva che è indispensabile quando si rincorre alla disperata un risultato favorevole.

Una condizione in cui, suo malgrado, gli azzurri si sono ritrovati in più occasioni. Ed è proprio in questi momenti che spesso il danese deve trovare il modo di incidere. Da un mese a questa parte ci riesce con discreta continuità. Gli spunti interessanti visti durante i giorni della Supercoppa Italiana hanno avuto concretamente seguito. Contro il Verona ha propiziato la rimonta, a San Siro ha creato due situazioni molto pericolose, tra cui l’autopalo di Simic. La scintilla non gli manca.