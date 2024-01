Una vittoria, due obiettivi: perché Mazzarri tiene tanto a battere la Fiorentina

Il Napoli stasera sfiderà la Fiorentina nella semifinale della Supercoppa Italiana, la prima della storia, e Walter Mazzarri ci tiene particolarmente

Il Napoli stasera sfiderà la Fiorentina nella semifinale della Supercoppa Italiana, la prima della storia, e Walter Mazzarri tiene particolarmente a questa sfida. Perché? Le ragioni vengono spiegate dall'edizione odierna di Tuttosport:

"Ha preparato con cura questa sfida per poter alzare quel trofeo che gli fu negato in una finale a Pechino contro la Juventus («Quella fu una finale particolare, diciamo così»), ma anche per dimostrare a tutti che il suo Napoli ha tutte le carte in regola per recuperare in campionato quei tre punti che lo separano dal quarto posto attualmente di proprietà della squadra viola. La zona Champions è il vero obiettivo di questa stagione".