Under 21, oggi la sfida con Montenegro: la decisione di Baldini su Marianucci

A poche ore dal debutto nelle qualificazioni europee contro il Montenegro, in programma oggi alle 18:15 allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia (diretta su Rai 2), il commissario tecnico della Nazionale Under 21 Silvio Baldini ha fatto il punto in conferenza stampa dopo i primi tre giorni di lavoro al Centro di Preparazione olimpica di Tirrenia.

Il tecnico ha espresso parole di grande fiducia verso il gruppo a sua disposizione: “Questi giovani rappresentano la parte migliore del nostro calcio. In questi giorni ho trovato ragazzi molto disponibili, con voglia di capire e di crescere”. Baldini ha poi ribadito la sua filosofia inclusiva: “Per me sono tutti titolari, perché oggi le partite non si giocano più in undici ma in sedici. Chiunque scenderà in campo avrà la stessa importanza degli altri”.

Il CT ha anche anticipato rotazioni in vista del doppio impegno, sottolineando come la seconda gara porterà a diversi cambiamenti nell’undici iniziale. In questo contesto dovrebbe trovare una maglia da titolare Luca Marianucci, difensore acquistato dal Napoli quest'estate. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.