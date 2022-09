"Veloce come la luce, sterza ed è imprendibile!": tutti pazzi di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia continua a stupire tutti per il suo rendimento e anche contro il Milan è risultato decisivo ai fini della vittoria finale.

Kvaratskhelia continua a stupire tutti per il suo rendimento e anche contro il Milan è risultato decisivo ai fini della vittoria finale. Per la Gazzetta "condiziona il Milan e Pioli su Kjaer, che deve cambiare perché puntato e ammonito". Il Corriere dello Sport invece descrive così la sua prestazione: "La sua partita è tutta una sterzata, destra, sinistra e via. Faticano a prenderlo". Tuttosport lo applaude ma gli muove anche una critica: "Palla al piede non teme concorrenza, però dovrebbe anche appoggiare al momento giusto". Il Corriere della Sera invece: "Veloce come la luce, se sterza diventa imprendibile".

TuttoNapoli lo applaude scrivendo: "Una spina nel fianco per il Milan, anche se spesso è da solo in mezzo ad un mare di avversari. Non male all'interno di una prestazione complessa: i grandi giocatori del resto sono quelli che determinano anche quando vengono isolati dal gioco". Infine la valutazione di TMW: "Nel primo tempo Kjaer lo atterra subito, è giallo. Poi Calabria, ancora giallo. Quando Dest invece lo sottovaluta, andando con superficialità a marcarlo, lui prende un calcione e il rigore".

I voti

Gazzetta dello Sport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Tuttosport: 6,5

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli: 7