Vincere per la vetta solitaria, ma non solo: Spalletti può stabilire un nuovo record a Udine

Il Napoli scenderà in campo stasera contro l'Udinese e battendola volerebbe di nuovo in vetta alla classifica, ma stavolta in solitaria. Ottenere i tre punti, inoltre, permetterebbe a Luciano Spalletti di eguagliare un record, come ricordato dall'edizione odierna di Tuttosport:

"La voglia è forte di provare a vincere la partita (ultima del quarto turno di serie A) così da gustare ancora il piacere di un primo posto in solitaria. Perché se vincere aiuta a vincere, assistere alle battute d’arresto delle concorrenti per la vetta ti restituisce le energie che stai utilizzando sul doppio fronte sportivo. Vincere a Udine è la missione, anche per ripetere quanto fatto nella passata stagione, con 4 successi di fila nelle prime 4 giornate, e al Napoli non è mai riuscito per due stagioni di seguito".