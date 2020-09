"Vincerò anche questa partita, come sono abituato a fare con le altre": così ADL ai tifosi che lo incoraggiavano

"Vincerò anche questa partita, come sono abituato a fare con le altre". Con queste parole il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rassicurato i tifosi del Napoli, che nella giornata di giovedì hanno assistito al trasferimento in ambulanza del presidente partenopeo e della moglie in direzione Roma. Lo racconta l'edizione odierna de 'Il Messaggero', che parla di un grande incoraggiamento dei tifosi presenti al porto al momento dell'arrivo da Capri di De Laurentiis.