Younes cambia ancora: sarà riscattato dall’Eintracht ma ha già pronta una nuova valigia

Movimenti in uscita in casa Napoli. Il club lavora per alcune situazioni ancora da definire, come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Giuntoli lavora per definire la cessione di Tutino al Parma, l’Eintracht Francoforte dovrebbe riscattare Younes dal Napoli per circa 3 milioni e rivenderlo all’Al Shabab, pronto ad investire 10 milioni di euro per l’esterno d’attacco tedesco".