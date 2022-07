Zazzaroni: "Altro che carro, se il Napoli vince ci vorrà una crociera..."

L'editoriale del direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni in relazione allo scetticismo che c'è ormai da giorni in città per il mercato del Napoli

TuttoNapoli.net © foto di Lorenzo Marucci "Squadra nuova, vita nuova. De Laurentiis lavora per il suo Napoli, lo rilancia assumendosi il rischio di perdere. Ma se vince cosa succede? Invece del carro dei vincitori mette a disposizione una crociera MSC?" scrive nel suo editoriale il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni in relazione allo scetticismo che c'è ormai da giorni in città per il mercato del Napoli.