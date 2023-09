Zazzaroni: "Forse un solo allenatore al posto di Spalletti avrebbe battuto i pregiudizi"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni parla di Garcia nel suo editoriale post Braga-Napoli

TuttoNapoli.net

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni parla di Garcia nel suo editoriale post Braga-Napoli: "Nel sospirone di sollievo, così liberatorio, tirato da Garcia al gol di Di Lorenzo, il più classico dei fiuuu di allegriana memoria, c’è tutto il momento del tecnico francese. Un momento arrivato troppo presto, ma che non sorprende. La partita più complicata, per Rudi, è infatti quella contro i pregiudizi e non si gioca esclusivamente sul campo, anche se i risultati sono dirimenti. Attento ai pregiudizi - concluse Francis Jeffrey, leggendario avvocato scozzese -.

Sono come ratti, e le menti degli uomini sono come trappole; i pregiudizi entrano facilmente, ma dubito che possano mai uscirne. La verità è che chiunque fosse arrivato dopo Spalletti, l’allenatore dello scudetto napoletano più atteso di sempre, si sarebbe ritrovato nella stessa situazione. Forse soltanto Antonio Conte, tra i praticabili in estate, avrebbe potuto vincerli, i pregiudizi, agitando lo scudo dei crediti accumulati in carriera".