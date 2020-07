Zazzaroni ironizza sulla proposta di ADL: "Potrebbero obbligare le squadre di Torino a strisce di giocare in 9"

De Laurentiis proponeva i play-off per contrastare il dominio della Juve. Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha così risposto, ironizzando, al patron del Napoli: "Riuscite a immaginare cosa accadrebbe se la Juve dovesse imporsi anche con il sistema degli scontri diretti? In quel caso si potrebbero ipotizzare formule addirittura più drastiche e efficaci. Che so: il divieto di schierare nativi di Madeira e Laguna Larga per tutto il girone d'andata; l'obbligo per le sole squadre di Torino con la maglia a strisce bianche e nere di giocare le partite in trasferta in nove contro undici".