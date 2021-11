Zazzaroni sui motivi del ko: "Tre giocatori hanno frenato il Napoli"

"Non essendosi manifestate superiorità tecniche evidenti - solo qualche “dipendenza” - la differenza la stabilirà la capacità di gestione delle micro-crisi, la faranno nervi e maturità" scrive Ivan Zazzaroni sulle pagine del Corriere dello Sport in riferimento alla sfida tra Inter e Napoli di ieri sera, ma anche in prospettiva alla vittoria del campionato. Se nella prima mezz'ora della gara del Meazza è stato il Napoli a tenere il completo pallino del gioco, per più di un'ora successivamente si è vista solo l'Inter.

Secondo il direttore, il big-match non ha dato vere indicazioni su chi sia la formazione più forte: "L'Inter ha avuto momenti di invidiabile intensità (Darmian, Perisic e Barella i più in palla) mentre il Napoli, prima dell’arrembante finale, si è mostrato a lungo frenato dall’imprecisione di battuta di Ruiz, dalle tinte acide di Insigne e dagli imprevisti cali di tensione di Anguissa". Il campionato, visti i posizionamenti, resta aperto e conferma di non avere quindi un destino chiaro e definito.