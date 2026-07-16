Zeballos affare per le cifre: prezzo finale più basso della clausola

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Napoli, Zeballos sempre più vicino: offerta da 10 milioni al Boca Juniors

Il Napoli accelera sul mercato in entrata e si avvicina alla chiusura del primo acquisto estivo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il club azzurro avrebbe presentato un’offerta da 8 milioni di euro più 2 di bonus per Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors. Una proposta che permetterebbe ad Aurelio De Laurentiis di risparmiare rispetto ai 15 milioni necessari per la rescissione del contratto del calciatore argentino, soddisfacendo allo stesso tempo tutte le parti coinvolte. Decisivo sarebbe stato il pressing portato avanti nelle ultime settimane per convincere il club sudamericano.

Zeballos aspetta l’Italia: prima servono alcune cessioni

Il classe 2002 avrebbe già dato la propria disponibilità al trasferimento in azzurro e attende da mesi il via libera per iniziare la nuova avventura in Italia. Per lui è pronto un contratto fino al 2031 con un ingaggio di poco superiore al milione di euro a stagione. Prima della fumata bianca definitiva, però, il Napoli dovrà lavorare sulle uscite, con diversi esuberi da sistemare per liberare spazio nella rosa e nel monte ingaggi. L’obiettivo della società è consegnare al tecnico Massimiliano Allegri un nuovo rinforzo offensivo il prima possibile.