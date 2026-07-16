Ct Italia, ci siamo! Gazzetta svela: Maldini ha scelto Pirlo, ma la Serie A voleva Conte

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Nazionale, nuovo ct. Pirlo in pole nonostante la Serie A spingesse per Conte. Ma sta decidendo il nuovo dt Maldini con Malagò

Sono ore decisive per il futuro della Nazionale italiana. I club di Serie A avrebbero indicato Antonio Conte come profilo ideale per assumere la guida tecnica dell'Italia, ma la scelta del nuovo direttore tecnico Paolo Maldini sarebbe ricaduta su Andrea Pirlo. L'ex centrocampista azzurro, campione del mondo nel 2006, è considerato il candidato favorito per aprire un nuovo ciclo sulla panchina della Nazionale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

A questo punto la decisione passa a Giovanni Malagò, presidente della Federazione, chiamato a sciogliere le ultime riserve e a dare il via libera alla nomina del prossimo commissario tecnico. Le prossime ore si annunciano decisive per definire il futuro della panchina azzurra e mettere fine alle indiscrezioni che si sono rincorse negli ultimi giorni.