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Autografi Napoli, Rrahmani e Marianucci nell'appuntamento dedicato ai tifosi
Al termine della seduta del mattino del sesto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida, ecco il consueto incontro con i sostenitori azzurri. Protagonisti dell'incontro organizzato nello SKI.IT Village di Carciato sono stati Amir Rrahmani e Luca Marianucci, accolti dal caloroso applauso dei tanti tifosi presenti.
Grande entusiasmo per Rrahmani e Marianucci
I due difensori azzurri si sono trattenuti con i tifosi, firmando autografi, scattando selfie e concedendosi a foto ricordo con i tanti appassionati arrivati in Val di Sole per seguire il ritiro della squadra guidata da Massimiliano Allegri.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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