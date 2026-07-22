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Autografi Napoli, Rrahmani e Marianucci nell'appuntamento dedicato ai tifosi

Autografi Napoli, Rrahmani e Marianucci nell'appuntamento dedicato ai tifosi
Oggi alle 12:40Ritiro Napoli
di Arturo Minervini

Al termine della seduta del mattino del sesto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida, ecco il consueto incontro con i sostenitori azzurri. Protagonisti dell'incontro organizzato nello SKI.IT Village di Carciato sono stati Amir Rrahmani e Luca Marianucci, accolti dal caloroso applauso dei tanti tifosi presenti.

Grande entusiasmo per Rrahmani e Marianucci

I due difensori azzurri si sono trattenuti  con i tifosi, firmando autografi, scattando selfie e concedendosi a foto ricordo con i tanti appassionati arrivati in Val di Sole per seguire il ritiro della squadra guidata da Massimiliano Allegri.