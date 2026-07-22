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Dimaro, riecco Allegri! Superata l'influenza, il tecnico guida l'allenamento
Allegri torna alla guida del Napoli dopo aver smaltito il lieve stato influenzale.
Massimiliano Allegri è regolarmente presente alla seduta mattutina del sesto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Il tecnico azzurro è tornato sul campo della SKI.IT Arena di Carciato dopo aver saltato l'allenamento pomeridiano di ieri a causa di un leggero stato influenzale.
Il tecnico torna a dirigere il lavoro del gruppo
L'allenatore livornese ha completamente recuperato e ha ripreso il proprio posto alla guida della squadra, seguendo da vicino il lavoro degli azzurri in vista della prima amichevole stagionale contro l'Arezzo. La sua presenza rappresenta una buona notizia per il Napoli, che ritrova il proprio tecnico alla vigilia del debutto estivo. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Val di Sole.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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