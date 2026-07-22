Ufficiale Dimaro 2026 day 6, oggi la prima amichevole: il programma

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Ritiro Dimaro, programma del 22 luglio tra allenamento, Arezzo e Notti Azzurre.

Il sesto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida sarà ricco di appuntamenti per squadra e tifosi. La giornata si aprirà alle ore 10 con l'allenamento mattutino alla SKI.IT Arena, mentre al termine della seduta è prevista una sessione di autografi con due calciatori azzurri, che incontreranno i sostenitori presenti nel villaggio del ritiro. Il tutto ovviamente in diretta testuale su Tuttonapoli.net ed i commenti su Radio Tutto Napoli (live dalle 8 alle 21)

Alle 18 il debutto stagionale contro l'Arezzo

L'appuntamento più atteso è fissato per le ore 18, quando il Napoli di Massimiliano Allegri affronterà l'Arezzo nella prima amichevole ufficiale della stagione 2026/27. La sfida rappresenterà il debutto assoluto del nuovo tecnico sulla panchina azzurra. La giornata si concluderà alle ore 22 con un nuovo evento delle "Notti Azzurre", il cinema sotto le stelle dedicato a tifosi e famiglie, con la proiezione di "Minions & Monsters".