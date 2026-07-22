Video Dimaro, ADL si concede ai tifosi e firma autografi nello store

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Un gesto particolarmente apprezzato dai presenti, che hanno potuto vivere da vicino un momento di contatto diretto con il patron azzurro.

Aurelio De Laurentiis si è concesso ancora una volta all'affetto dei tifosi presenti a Dimaro. Il presidente del Napoli ha trascorso diversi minuti tra i sostenitori azzurri, fermandosi a firmare autografi su maglie, palloni e gadget, senza negare selfie e strette di mano.

I tifosi hanno confermato il grande entusiasmo che si respira nel ritiro estivo della squadra, con De Laurentiis che ha dialogato con i sostenitori, raccogliendo cori, incoraggiamenti e richieste di foto ricordo in un clima di grande entusiasmo e partecipazione. Un gesto particolarmente apprezzato dai presenti, che hanno potuto vivere da vicino un momento di contatto diretto con il patron azzurro. Di seguito le immagini dei nostri inviati