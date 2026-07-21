Video Dimaro day 5, solo lavoro atletico al pomeriggio: gli highligths

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Napoli, allenamento pomeridiano a Dimaro: solo lavoro atletico nel quinto giorno di ritiro.

Il Napoli di Massimiliano Allegri ha completato la seduta pomeridiana del quinto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida, con un programma interamente dedicato alla preparazione atletica. Sul prato della SKI.IT Arena di Carciato gli azzurri hanno lavorato per circa mezz'ora senza utilizzare il pallone, concentrandosi esclusivamente sulla parte fisica in vista della prima amichevole stagionale contro l'Arezzo.

Giri di campo, ripetute e chiusura in palestra

Nel corso della seduta i partenopei hanno svolto giri di campo e ripetute a ritmo medio-basso, indossando le scarpe da ginnastica anziché gli scarpini da calcio. Al termine del lavoro sul terreno di gioco, la squadra ha completato il programma giornaliero con una sessione in palestra, chiudendo così il secondo allenamento della giornata agli ordini dello staff tecnico azzurro. Di seguito le immagini ufficiali diffuse dalla SSC Napoli e fornite dall'ufficio stampa.