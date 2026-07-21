Video Firma autografi: protagonisti capitan Di Lorenzo e Anguissa

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Di Lorenzo e Anguissa firmano autografi ai tifosi dopo l'allenamento del Napoli a Dimaro.

Al termine della seduta pomeridiana del quinto giorno di ritiro a Dimaro-Folgarida, il Napoli ha regalato un nuovo momento di vicinanza ai propri sostenitori. Protagonisti dell'appuntamento con i tifosi sono stati il capitano Giovanni Di Lorenzo e Frank Zambo Anguissa, accolti con entusiasmo sul palco allestito nello SKI.IT Village di Carciato.

Entusiamo per Di Lorenzo e Anguissa

I due azzurri si sono concessi a lungo ai presenti, firmando autografi e posando per fotografie con i tanti tifosi arrivati in Val di Sole per seguire il ritiro della squadra di Massimiliano Allegri. Un'iniziativa che ha confermato il grande entusiasmo che accompagna il Napoli in questi primi giorni di preparazione estiva e il forte legame tra la squadra e il popolo azzurro. Di seguito le immagine raccolte dai nostri inviati in Val di Sole.