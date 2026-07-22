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Dimaro, si rivede Gilmour! Lavoro personalizzato e applausi dei tifosi
Napoli, riecco Gilmour: il centrocampista torna a lavorare sul campo tra gli applausi
Buone notizie dal ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida. Billy Gilmour è tornato a lavorare sul campo nel corso della seduta mattutina del sesto giorno di preparazione, proseguendo il percorso di recupero dopo i problemi fisici che lo hanno costretto finora a svolgere un programma differenziato.
Lavoro personalizzato e applausi dei tifosi
Il centrocampista scozzese si è allenato a parte, correndo intorno al rettangolo verde della SKI.IT Arena di Carciato. Il suo ritorno sul terreno di gioco è stato accolto dagli applausi dei tifosi presenti sugli spalti, un segnale di incoraggiamento per uno dei giocatori più attesi in vista del pieno rientro in gruppo. Di seguito gli scatti raccolti dai nostri inviati in Val di Sole.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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