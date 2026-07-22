Dimaro, Hasa non è in campo: si sblocca cessione al Frosinone?
Nel sesto giorno di ritiro del Napoli a Dimaro-Folgarida si registra l'assenza di Luis Hasa alla seduta mattutina. Il centrocampista non è sceso in campo con il resto del gruppo, il suo posto nell'esercitazione attacco contro difesa è stato preso dal giovane della Primavera Prisco. Un indizio che conferma come il suo futuro sia ormai lontano dall'azzurro: l'operazione con il Frosinone, infatti, è entrata nella fase decisiva e il trasferimento appare ormai in dirittura d'arrivo.
Trattativa ai dettagli con il Frosinone
L'assenza di Hasa dall'allenamento è legata proprio agli ultimi sviluppi di mercato. Il Frosinone è pronto ad accogliere in prestito il giovane talento del Napoli, che avrà così l'opportunità di trovare maggiore continuità e minutaggio. Restano da definire gli ultimi dettagli burocratici, ma la cessione è ormai vicinissima alla chiusura. Di seguito lo scatto catturato dai nostri inviati in Val di Sole.
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