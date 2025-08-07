Ufficiale

Castel di Sangro, il programma di oggi: seduta pomeridiana a porte aperte

di Antonio Noto

Nono giorno di ritiro a Castel di Sangro per i campioni d'Italia. Prevista oggi una doppia seduta, allenamento della mattina sarà a porte chiuse. Nel pomeriggio alle 18.15 gli azzurri tornano sul terreno di gioco dello Stadio Teofilo Patini per la seduta pomeridiana con la presenza del pubblico. Potrete seguire tutto, ovviamente, come sempre, su Tuttonapoli.net grazie ai nostri inviati. Di seguito il programma odierno.

GIOVEDI' 7 AGOSTO
Allenamento pomeridiano - 18:15