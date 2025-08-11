Castel di Sangro, in sei out dalla seduta pomeridiana: ancora fuori Buongiorno

Allenamento in corso a Castel di Sangro che vi stiamo raccontando in tempo reale, come sempre, nel nostro live testuale. Finora sono sei i giocatori che non sono scesi in campo: si tratta di Ambrosino, Cheddira, Obaretin, Coli Saco, il giovane aggregato D'Angelo oltre ovviamente ad Alessandro Buongiorno che non ha preso parte neanche alle due amichevoli dei giorni scorsi.

