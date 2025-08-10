Ufficiale Castel di Sangro, pomeriggio di riposo dopo il 4-0 al Sorrento: il programma di domani

Pomeriggio senza allenamenti per gli azzurri, che dopo aver battuto il Sorrento 4-0 nella quarta amichevole del ritiro di Castel di Sangro si godono una mezza giornata di riposo. I campioni d'Italia torneranno a calcare il terreno di gioco dello Stadio Teofilo Patini nella giornata di domani, quando si terrà una seduta pomeridiana a porte aperte. Al termine dell'allenamento 8 calciatori del Napoli si intratterranno all'esterno dell'impianto abruzzese per una sessione di autografi.

