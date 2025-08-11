Video Castel di Sangro, terza maglia già in vendita nello store: le prime immagini

Il Napoli alle ore 15 ha lanciato la sua terza maglia: la maglia Café, il third kit per la stagione 2025/26, realizzato ovviamente come sempre in collaborazione con EA7. Come comunicato dal club partenopeo, il third kit è disponibile dalle ore 15 dell’11 agosto 2025 sul webstore ufficiale SSC Napoli e in tutti i punti vendita ufficiali del Club, compreso quello di Castel di Sangro.

A partire dal 12 agosto sarà acquistabile su tutta la rete distributiva". Proprio in merito allo store nel secondo ritiro estivo, vi proponiamo alcuni scatti dei nostri inviati sulle maglie già in vendita