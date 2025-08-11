Video

McTominay con classe: mancino morbido sotto le gambe di Milinkovic

Oggi alle 20:40Ritiro Napoli
di Davide Baratto

Il Napoli nel 13esimo giorno del ritiro di Castel di Sangro ha svolto la consueta seduta pomeridiana, che tra i vari allenamenti ha previsto anche una partitella.

A seguito di una lunga azione manovrata dalla squadra in casacca fucsia, Scott McTominay ha finalizzato di classe: mancino morbido ma preciso a infialre Milinkovic-Savic tra le gambe. Di seguito il video.