Video Tocco delizioso di De Bruyne, Neres non sbaglia: che azione in partitella!

Il Napoli nel 13esimo giorno del ritiro di Castel di Sangro ha svolto la consueta seduta pomeridiana, che tra i vari allenamenti ha previsto anche una partitella.

Tra le diverse azioni, non è certo passata inosservata una fantastica combinazione tra Kevin De Bruyne e David Neres: tocco morbido delizioso del belga, il brasiliano aggancia al volo di mancino e con il destro finalizza. Di seguito il video.