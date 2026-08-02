Foto Careca e Alemao a Castel di Sangro: visita delle due leggende si conclude a cena con ADL

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Giornata speciale per Careca e Alemao: visita al ritiro del Napoli e cena con De Laurentiis.

Dopo essere stati tra i protagonisti della festa per il Centenario della SSC Napoli, Antonio Careca e Ricardo Alemao hanno trascorso una mezza giornata a Castel di Sangro, dove hanno respirato da vicino l'atmosfera del ritiro estivo della squadra di Massimiliano Allegri. Le due leggende brasiliane hanno incontrato tifosi e dirigenti, confermando ancora una volta il forte legame che li unisce ai colori azzurri.

Dalla mostra del Centenario alla cena con il presidente

Careca e Alemao hanno visitato la Mostra del Napoli, allestita con i cimeli storici del club presso il Palazzetto dello Sport di Castel di Sangro, per poi assistere dagli spalti del Teofilo Patini alla seduta pomeridiana degli azzurri. La giornata si è conclusa con una cena insieme al presidente Aurelio De Laurentiis, che ha condiviso sul proprio account X una foto dell'incontro accompagnata dal messaggio: "Una cena di grande interesse in splendida compagnia".