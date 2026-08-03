Live Castel di Sangro, day 4: lavoro sulla linea difensiva, Gutierrez assente

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11.20 - Difensori e laterali rientrano negli spogliatoi, probabilmente ora ci sarà un cambio con l'ingresso di centrocampisti ed attaccanti.

11.15 - Ora l'esercitazione copre la metà campo con un lancio verso l'esterno e la difesa che deve scappare in area di rigore e coprire il cross su due centravanti in area.

11.10 - Non è in campo Gutierrez e quindi Olivera torna laterale mancino con Spinazzola ad alternarsi

11.00 - Ora l'esercitazione si allarga anche sull'esterno, col terzino che deve rompere la linea, e gli altri tre che si compattano in area per fronteggiare il cross.

10.59 - L'altra linea è composta da Mazzocchi, Marianucci, Obaretin e Olivera.

10.57 - In arancione Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola che a turno devono rompere, coprire gli spazi e poi sul lancio scappare all'indietro.

10.55 - Si lavora con sulla linea difensiva che deve coprire gli spazi e le imbucate.

10.50 - Squadra in campo, lo staff illustra la prima esercitazione sul lavoro difensivo

10.40 - Obaretin, Garofalo, Pereyra e Baridò i primi ad entrare in campo

10.30 - Squadra in palestra e quindi ci sarà ancora da attendere per i tifosi che stanno arrivando in tribuna.

10.15 - Allenamento che non è ancora iniziato ed anche oggi probabilmente prenderà il via con un po' di ritardo.

9.45 - Affluenza più lenta quest'oggi, dopo la crescita che c'è stata per il weekend, con la tribuna scoperta piena per metà.

9.30 - I collaboratori di Allegri preparano il campo per l'esercitazione mentre inizia l'affluenza in tribuna.

Amici di Tutto Napoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina del quarto giorno di allenamenti del Napoli nel secondo ritiro estivo a Castel di Sangro. Vi ricordiamo che Tuttonapoli.net vi proporrà tutto in diretta testuale, ma saremo sempre live sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (per Iphone o per Android, Android Tv ed LG), in DAB o qui sul sito anche in video.