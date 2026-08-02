Foto Lavoro ad alta intensità a Castel di Sangro: Hojlund, Giovane e Rafa Marin esausti

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Allenamento durissimo per il Napoli: Hojlund, Giovane e Rafa Marin crollano al termine del lavoro atletico.

Prosegue a ritmi elevatissimi il ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Nella seduta pomeridiana, Massimiliano Allegri e il suo staff hanno sottoposto gli azzurri a un intenso lavoro atletico, mettendo alla prova la condizione fisica della squadra con esercitazioni ad alta intensità in vista dell'inizio della nuova stagione.

Corsa, accelerazioni e tanta fatica: tre azzurri crollano a terra

L'allenamento è stato caratterizzato da un programma atletico diviso in due gruppi, impegnati a correre ai lati del campo alternando tratti a ritmo medio a ripetute con accelerazioni ad alta intensità. Al termine della lunga sessione, la fatica si è fatta sentire: Rasmus Hojlund, Giovane e Rafa Marin sono stati i primi ad arrendersi allo sforzo, stendendosi sul terreno di gioco esausti e togliendosi immediatamente gli scarpini dopo aver macinato chilometri sotto gli occhi dello staff tecnico. Di seguito gli scatti catturati dai nostri inviati in Abruzzo.