Foto Castel di Sangro, Allegri allena la fase difensiva: ecco il lavoro svolto sulla linea

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Ritiro Castel di Sangro 2026, il lavoro svolto in mattinata nel day 4 in prima persona da Max Allegri

Quarto giorno del ritiro di Castel di Sangro con al mattino lavoro incentrato sulla fase difensiva con un'esercitazione specifica che vi abbiamo raccontato nel nostro solito live testuale, diretta personalmente da Max Allegri. La prima linea difensiva ha visto protagonisti Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin e Spinazzola, che a turno dovevano 'rompere' la linea, coprire gli spaze poi tornare rapidamente indietro sul lancio lungo, 'scappando' di reparto. Un lavoro di reparto pensato per affinare i meccanismi di scalata e i tempi di uscita.

Castel di Sangro day 4, il lavoro difensivo di Allegri

L'altra linea composta da Mazzocchi, Marianucci, Obaretin e Olivera. Da notare l'assenza dal campo di Miguel Gutierrez, in procinto di approdare al Bayer Leverkusen. Proprio la sua assenza ha permesso a Olivera di tornare a operare sulla corsia mancina, con Spinazzola che si alterna nello stesso ruolo nell'altro gruppo. Con il proseguire della seduta, l'esercitazione si è allargata anche verso l'esterno: il compito dei terzini è stato quello di rompere la linea difensiva per attaccare il portatore, mentre gli altri tre compagni di reparto si stringevano in area per fronteggiare il cross in arrivo.